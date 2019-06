Muet depuis son intégration de la « Tanière », l’attaquant MBaye Diagne a signé ce mardi un triplé avec les « Lions » lors d’un match amical contre un club de 5e division espagnole, disputé à Alicante où Aliou Cissé et ses joueurs sont en stage de préparation pour la CAN.



L’équipe nationale du Sénégal a « massacré » une équipe amatrice d’Espagne sur le score de 7 buts à 0. Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Sada Thioub et Moussa Konaté ont marqué les quatre autres buts.



Pendant ce temps, l’Algérie, qui est le challenger principal du Sénégal a été accroché par l’équipe du Burundi.