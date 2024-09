Stratégie nationale de développement 2025-2029 : le Plan d'actions prioritaires (Pap) s'élève à lus 18.000 milliards de F Cfa

"Le Projet" va enfin d'être dévoilé aux Sénégalais. Après cinq (5) mois d'attente, le nouveau régime va publier sa Stratégie nationale de développement 2025-2029 le 7 octobre prochain. Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a décliné, sur un document de 126 pages, sa nouvelle orientation de politique économique à travers la "Stratégie nationale de développement (Snd)".



Dans le rapport qui circule depuis hier mardi, l'on informe que le coût globale du Plan d'actions prioritaires (Pap) qui est le cadre opérationnel de la Stratégie de transformation systématique du Sénégal sur les cinq prochaines années, s'élève à 18 496, 83 milliards de F Cfa. Plus de la moitié est octroyé à Dakar (36,73%) et Diourbel (14,56%).



Le document informe que : "Le programme d'investissement public est estimé à 12 821,4 milliards de F Cfa, tandis que la contribution totale du secteur privé est attendue à 567,38 milliards de F Cfa".



Ce nouveau référentiel de la politique économique et sociale qu'est la "Stratégie de transformation systématique du Sénégal ( St2S) s'articule autour de quatre axes stratégiques que sont : l'économie compétitive, le Capital humain de qualité et Equité sociale, l'Aménagement et développement durables et en fin la Bonne gouvernance et Engagement africain.



Son ambition est de faire du pays un "Sénégal souverain, juste et soins réels des populations, une plus grande confiance accordée au secteur privé et un Etat régulateur qui définit les conditions-cadres de développements.



D'après une source de PressAfrik, le document qui circule n'est pas le document officiel. "Ce document qui circule depuis hier n'est le bon document. C'est juste la première proposition envoyé à la Primature pour observation. Le bon document n'est pas encore communiqué par la Présidence. D'ailleurs, il n'y a pas encore ni une validation technique ni politique", a-t-il souligné.