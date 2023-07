Stratégie nationale des données du Sénégal : Me Moussa Bocar Thiam appelle à une vision claire à l’horizon 2028

La cérémonie de réception du livrable de la Stratégie nationale des données du Sénégal s'est tenue mardi, à Dakar. Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique, Me Moussa Bocar Thiam qui a présidé la rencontre, a salué "le travail des experts". Cependant, il a déclaré qu'il faut avoir une stratégie claire à l’horizon 2028. Dans ce projet, le gouvernement du Sénégal a bénéficié du soutien du gouvernement Allemand, de l'Union européenne (UE) et de l’appui de Smart Africa.



« Nous savons tous qu’aujourd’hui les données sont essentielles dans l’économie numérique. Et il est important que le Sénégal qui fait parti des pays pionniers en la matière puisse mettre en place une stratégie de gouvernance des données de stratégie de valorisation des données, voir comment ces données peuvent être traitées dans le pays, comment l’usage doit être réglementé », a déclaré Me Thiam.



Pour le ministre de l'Economie numérique : « Il faut avoir une stratégie claire à l’horizon 2028. Dans le cadre de ces travaux avec le soutien d'UE du GIZ, de l’ensemble des partenaires de l’Etat du Sénégal, une équipe a été mise en place et les travaux lancés depuis le mois de mars a réuni plusieurs experts qui ont travaillé dans la gouvernance, la gestion des données, la valorisation. Aujourd’hui, c’est la dernière étape, puisqu’ils ont livré la stratégie globale…», s'est-il réjoui.



A en croire Me Bocar Thiam, il est très important d’avoir une bonne maîtrise de nos données. Parce que c’est une mine d’or. « Si vous avez les données, vous avez de l’information, vous pouvez faire des actions commerciales en fonction de la cible, du centre d’intérêt de la personne », a-t-il soutenu.



« La donnée, un moteur de croissance socio-économique »



Poursuivant sa déclaration, le ministre Moussa Bocar Thiam a souligné que « la vision de la Stratégie Nationale des Données du Sénégal est parfaitement alignée au Plan Sénégal Émergent (PSE), unique référentiel des politiques publiques au Sénégal, à travers les 3 axes stratégiques : croissance inclusive, développement humain, bonne gouvernance. Elle traduit fidèlement l’ambition du Sénégal déclinée à travers la stratégie Sénégal numérique 2025 (SN2025), avec un numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant, dans un écosystème performant. La vision est articulée comme suit : VISION, faire de la donnée un moteur de croissance socio-économique, d’inclusivité, d’innovation et d’ouverture vers l’international, à l’horizon 2028 au Sénégal ».



« La transition numérique, c’est une source infinie d’innovation à travers les start-ups »



Le chef de section délégation de l'UE au Sénégal a informé que sur cette Stratégie Nationale des données, le gouvernement du Sénégal a le soutien de l'Union européenne pour le développement de la stratégie. « Tout d’abord, la transition numérique fait parti des priorités de l'UE au niveau global. Les travaux que nous faisons au niveau de l’Afrique, mais au niveau régional également, c’est l’objet de notre partenariat avec le Sénégal ou la transition numérique fait parti de notre partenariat UE Sénégal. Et nous poursuivons plusieurs axes à ce niveau-là », a renseigné Harmonie Koutsivitis.



Qui a précisé qu': « il y a l’axe jeunesse. Dans tous les secteurs ou nous travaillons avec le Sénégal, nous mettons la jeunesse en avant. Pour la jeunesse, la transition numérique, c’est une source infinie d’innovation à travers les start-ups. C’est quelque chose que les jeunesses nous apprennent tous les jours. C’est une source d’innovation, de formation, d’éducation, d’auto emploi, d’entrepreneuriat », a-t-il soutenu.



Prenant la parole, le Professeur Bjorn-Soren Gigler, Coordinateur Programme Global Data Economy – GIZ d'informer que depuis près de 50 ans, la GIZ est active au Sénégal et met principalement en œuvre des projets pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).



« Grâce au partenariat de réformes conclu en 2019, la coopération s'est nettement intensifiée. Les priorités actuelles de la coopération allemande au développement du Sénégal sont articulées autour de quatre thèmes : Paix et cohésion sociale, Développement économique durable, Formation et emploi, Climat et énergie, Santé….», a-t-il listé.



Pr Bjorn-Soren Gigler a terminé son speech par féliciter « le gouvernement du Sénégal pour son leadership dans sa vision stratégique à mettre en marche une révolution numérique afin que les données soient un catalyseur pour le développement socio-économique. Je suis ravi de confirmer que notre soutien au Ministère et à l'écosystème numérique au Sénégal sera sur le long terme et va couvrir aussi la mise en œuvre de la stratégie de données dans les différents secteurs prioritaires de l'économie sénégalaise », a-t-il promis.