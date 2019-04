Successeur de Macky Sall en 2014 : Ouza Diallo vote Aminata Touré

Ouza Diallo voit Aminata Touré à la tête du Sénégal en 2024. En effet, dans des propos repris par L’Observateur, le chanteur a affirmé que l’ancien chef du gouvernement peut aisément remplir la fonction lorsque Macky Sall aura bouclé son deuxième et dernier mandat.



«Je vois Mimi Touré en raison de ses qualités intellectuelles et étiques. Malgré toutes les épreuves et attaques qu’elle a subies, elle a tenu bon en faisant preuve de combativité, de dignité et de loyauté », a-t-il déclaré en répondant à la question à savoir qui pour succéder à Macky Sall en 2024 ?



Le chanteur de rappeler que sa réponse est objective et qu’il n’a jamais rencontré la principale concernée et ne la connait qu’à travers les médias.