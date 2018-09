Succession de Khalifa Sall : Tanor copte Ousmane Ndoye

Khalifa Sall révoqué de la de la mairie de Dakar, sa succession à la tête de l’institution municipale est ouverte. Mais pour Ousmane Tanor Dieng, c’est un socialise qui doit succéder à son ancien camarade de parti et il ne veut voir personne d’autre que l’édile de Dakar-Plateau, Ousmane Ndoye mériter ce poste.



A en croire nos confrères du Quotidien repris par Les Echos c’est cette détermination qui est à l’origine de la réunion qu’il a convoquée dans sa résidence, avec les conseillers municipaux d’obédience socialiste. Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) qui ne compte pas lâcher ce gâteau à quelqu’un d’autres est en train de déployer toute une stratégie pour obtenir gain de cause.



A défaut de parvenir à se ses fins, le socialiste en chef va proposer une délégation spéciale afin que la mairie de la capitale sénégalaise soit gérée par un administratif et non pas par un politique.

Reste maintenant à savoir si l’Alliance pour la République (Apr) ainsi que son président et non moins chef de l’Etat vont se plier à ses exigences.