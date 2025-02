Suite à une rumeur concernant une tentative de suicide d'une étudiante : la Commission sociale des étudiants de l'UGB appelle à la responsabilité et à la solidarité

Dans un contexte où des rumeurs circulent sur une supposée tentative de suicide d’une étudiante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la Commission Sociale des étudiants a réagi avec fermeté. Par le biais d'un communiqué daté du 13 février, elle dénonce les comportements irresponsables et manquants de discernement qui ont conduit à la diffusion de ces informations sensibles.



Le communiqué, signé par le secrétaire général Aliou Kara Kandé, rappelle l'importance de la responsabilité collective au sein de la communauté universitaire. "À ce stade", précise la note, "aucune information officielle ne permet de confirmer les faits relayés sur les réseaux sociaux et dans certains groupes d'échange". Il est donc impératif que les étudiants fassent preuve de prudence et cessent immédiatement toute diffusion de ces rumeurs. Ceux qui auraient déjà partagé ces contenus sont appelés à les supprimer pour éviter de nuire davantage à la situation.



La Commission Sociale appelle également à la solidarité et à l’empathie. "Dans ces moments difficiles, notre priorité doit être le soutien et la solidarité. Si un camarade traverse une période compliquée, tendons-lui la main plutôt que d’exposer sa souffrance", indique le communiqué.

Afin de répondre à cette situation délicate, la Commission rappelle qu'un service d'accompagnement psychologique est disponible pour toute personne qui en ressent le besoin. Ce dispositif vise à offrir un soutien professionnel aux étudiants confrontés à des difficultés émotionnelles ou psychologiques.



Le communiqué se termine par un appel à la cohésion et à la protection des membres de la communauté universitaire. "Chers Sanarois, soyons des soutiens les uns pour les autres, et non des juges. Protégeons nos camarades et veillons à leur bien-être", affirme la Commission Sociale,