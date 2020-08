Officiel ! IBK annonce sa démission et la dissolution de l’Assemblée nationale

Après l’arrestation du Président IBK, de son fils et du Premier ministre Boubou Cissé par les militaires ce mardi après-midi, une déclaration a été préenregistrée par l’ORTM depuis la base de Kati pour être diffusée... Après plus d’une heure d’attente, le Président IBK a annoncé sa démission à travers une vidéo diffusée sur la chaîne nationale. Il a également annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et du Gouvernement regardez !