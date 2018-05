Suivez en DIRECT le 15e jour procès de l'imam Ndao et ses Co-accusés C'est un jour décisif à la Chambre criminelle de Dakar. L'imam Ndao va comparaître pour la première fois depuis le début de son procès pour les délits d'apologie du terrorisme, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs, entre autres. Ne ratez rien de cette journée

11h 50 : Début de la diffusion de la première vidéo



11h 45 : Les avocats de la défense estiment n'avoir jamais reçu les Cd. Le juge leur rétorque :

"Avant ce procès, nous avions tenu une conférence. Vous (les avocats) aviez exprimé le besoin d’avoir le dossier. Je vous avais promis de vous communiquer la version intégrale du dossier et c’est ce que j’ai fait sur une clé USB de 32G, sur fonds propres. Et, la clé que je vous ai remis contient le fichier du dossier Imam Ndao et les 11 Cd "



Le juge : "Au moment de la perquisition chez vous, les gendarmes ont saisi des documents, des appareils téléphoniques, des tablettes et un ordinateur. Dans votre ordinateur, les enquêteurs ont trouvé une trentaine de vidéos qui portent sur la décapitation, sur Boko Haram, sur le djihad, sur l'Etat islamique".

Imam Ndao : "C'est des centaines de vidéos. Je suis un chercheur. Tout ce qui se passe dans le monde m'intéresse. J'ai fait des recherches sur l'Etat islamique, sur Israël, sur Al-Quada, sur Afghanistan, sur la Birmanie, sur Centre-Afrique, l'Iran, de l'Iraq. Je ne sais pas pourquoi parmi ces centaines de vidéos on n'a voulu en sélectionner 30 seulement "

Imam Ndao : "C’est des centaines de vidéos. Je suis un chercheur. Tout ce qui se passe dans le monde m’intéresse. J’ai fait des recherches sur l’Etat islamique, sur Israël, sur Al-Quada, sur Afghanistan, sur la Birmanie, sur Centre-Afrique, l’Iran, de l’Iraq. Je ne sais pas pourquoi parmi ces centaines de vidéos on n’a voulu en sélectionner 30 seulement "



11h 17 : l'imam Ndao sur le djihad : "Nous devons tous aller combattre en Libye"

Le juge : Votre conception du Djihad ?

L’accusé : Je peux dire que je n’ai pas de conception du Djihad. Mais il faut retenir qu’il y a différentes sortes de djihad. Par la connaissance, le partage de connaissance, et le djihad ‘’Nafs’’ faire des efforts par la religion.

Le juge : Est-ce qu’on peut dire que ceux qui sont partis en Libye sont allés pour faire le djihad ?

L’accusé : En Libye il y a des bouleversements. Et la religion dit quand il des bouleversements dans des pays musulmans, en tant que musulmans nous devons nous lever pour combatte cela.



11h 16 : L'Imam Ndao conteste la version de Coumba Niang. Selon lui, la dame s'est trompée dans sa déclaration



11h 15 : Le juge relit la déclaration de Coumba Niang à l'imam

"Imam Alioune Ndao m’avait fait savoir que Ibrahima Diallo était de passage chez lui et ce dernier lui avait prêté de l’argent. Je lui ai fait savoir que j’ai donné 15 millions de francs Cfa à Ibrahima Diallo qui était en route pour la Gambie. Imam Ndao m’avait demandé qu’il allait appeler Ibrahima Diallo de veiller de cet argent même au prix de sa vie"



11h 11 : L'imam Ndao sur l'argent qui a reçu des présumés jihadistes sénégalais



"L’accusé Ibrahima Diallo m’avait prêté 1500 euros. Egalement, il m’avait confié 25 billets de 500 euros. Tout a été écrit sur du papier. Je ne lui avais pas interrogé sur la provenance de cet argent. Je savais qu’Ibrahima Diallo venait du Nigéria. Je ne lui avais pas demandé ses activités là-bas. C’est 5 jours après qu’il ma’ remis l’argent que j’ai été arrêté par la gendarmerie



Deux heures après qu’Ibrahima Diallo m’a remis l’argent, Coumba Niang est venue chez moi. Elle m’a informé qu’un homme lui avait joint au téléphone pour l’informer de l’arrestation de Matar Diokhané. Selon Coumba Niang, l’homme réclamait de l’argent pour la libération de son époux et pour cela, il fallait qu’elle voyage au Nigéria. Je lui en ai dissuadé

Coumba Niang m’a aussi fait savoir que Matar Diokhané lui avait confié de l’argent et il en avait donné un montant à Ibrahima Diallo. Je lui ai signifié qu’elle avait commis une erreur car, elle ne devait pas donner l’argent sans l’aval de son époux, quelle qu’en soit l’autorité qui lui en demanderait"



10h 50 : L'imam Ndao à propos de la charia au Sénégal

On ne peut pas implanter la charia au Sénégal sans la volonté du peuple. Il n’y a pas de contrainte en matière de religion. Nous faisons nos sermons pour rappeler les recommandations divines, après les gens sont libres de suivre. Aucune loi ne peut s’appliquer au Sénégal sans la volonté du peuple sénégalais



10h 47 : A propos des événements de Diourbel : nous sommes allés voir Serigne Mountakha pour..."

Je connais très bien l'imam Abdou Karim Ndour. Après que sa mosquée a été attaquée, il m’a joint au téléphone pour m’informer que les assaillants ont promis de revenir pour brûler sa maison. Je lui ai demandé de saisir la police. Le dimanche, j’ai fait convoquer 8 jeunes de mon daara pour leur demander d’aller apporter leur soutien à Imam Ndour. Cependant, je leur avais demandé de ne pas utiliser la violence. Egalement, j’avais joint tous les membres de la Ligue pour leur mettre au parfum de la situation. Ensemble, nous sommes allés voir Serigne Mountakha pour trouver une solution à ce problème. Ce dernier, très occupé par les préparatifs du Magal, nous avait mis en rapport avec Serigne Souleye Gaye. Lequel nous avait reçus. Il nous avait rassuré que les jeunes mourides ne vont plus attaquer la mosquée. C’est tout ce que je connais des événements de Diourbel", dit-il

L'imam Ndao de souligner : "Je n’étais pas au courant que des jeunes sunnites s’étaient réunis pour organiser un plan de riposte après l’attaque de la mosquée de l’imam Ndour"



10h 40 : "Mes parents étaient des tidianes, mais j'ai décidé de..."

"Mes parents étaient des Tidianes. Mais moi, après mes études, j’ai décidé de travailler pour toutes les confréries, pour l’islam de manière générale. Je suis membre de la Ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal. Je suis un représentant de l’islam sur terre". Là encore, les souteneurs de l'imam se manifestent par des claquements de doigt



10h 29 : L'Imam Ndao adoube Makhtar Diokhané et chauffe la salle

"Un jour on m’a donné un tract au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Je l’avais lu en intégralité. C’était signé Matar Diokhané. Il nous appelait à l’unité de tous les musulmans, sans distinction. J’avais davantage estimé Matar Diokhané. Parce que cela doit être notre rôle au Sénégal". Sa déclaration est coupée nette par des exclamations "Allahou Akbar! Allahou Akbar !". Le juge recadre les souteneurs de l’imam et leurs demande de taire leurs émotions

9h 52 : le juge procède à l'interrogatoire de l'Imam Ndao

Son parcours

Il est entré au daara de Koki en 1967) l'âge de 7 ans. Il a mémorisé le Coran fin 1970. Il a ensuite intégré le daara de Ndiarème (Diourbel) pour apprendre approfondir ses études. Il a également fait une formation de deux ans avec la Ligue mondiale islamique avant de créer son daara en 1990. Il anime des conférences et des séminaires religieux. Son daara se trouve à Ngane extension (Kaolack) et compte entre 300 à 400 élèves

Son daara exerce des activités agricoles qui permettent de prendre en charge les élèves qui y sont. Les élèves qui sont issus de familles aisées payent mensuellement là où ceux qui sont des cas sociaux apprennent gratuites.

Le juge : Où se trouve votre champ ?

L’accusé : Dans les périphéries de Kaolack.

Le juge : Comment vous organisez vous pour la main d’œuvre ?

L’accusé : Nous nous organisons au niveau du daara en 7 équipes.

Le juge : les apprenants sont aux nombres de combien en 2015 ?

L’accusé : Au nombre de 300 personnes.

Le juge : Quels sont vos rapports avec les autorités locales ?

L’accusé : Nous avons de bonnes relations. Quand nous avons des événements c’est eux qui nous donnent l’autorisation. Mais quand il s’agit du daara, l’Etat n’a rien fait pour nous.

Le juge : Quelles sont vos relations avec les chefs religieux de Kaolack ?

L’accusé : Alhamdoulillah. Nous avons de bons termes.

Le juge : Dans quelles confréries on peut vous rattacher ?



Le juge : Est-ce que vous connaissez Matar Diokhané ?

Je connais Matar Diokhané. Alors qu’il était au collège, il est venu me voir pour me dire qu’il voulait approfondir ses études coraniques. J’ai touché par son acte parce qu’il était rare de voir un jeune de son âge de poser un acte pareil. Par la suite, il fréquentait régulièrement la mosquée. Je ne connais pas ses parents



Le juge : Est-ce que vous connaissez sa famille ?

Non. Vraiment je ne connais pas famille.

Le juge : Makhtar Diokhané vous a-t-il informé d’un projet djihadiste au Sénégal ?

L’accusé : Je n’avais plus de ses nouvelles depuis qu’il était jeune garçon. Nous n’avons jamais conçu ensemble allant dans le sens des projets djihadistes. Nous n’avons jamais eu des discutions intimes. Et j’ai toujours dit que l’implantation de la charia au Sénégal dépendra de la population.

Le juge : Pourquoi cela ?

L’accusé : Nous appelons tout le monde à la religion.

Le juge : Etiez-vous au courant des voyages de Matar Diokhané ?

L’accusé : Non. Mais à son retour du Nigéria, Abdoulaye le chargé de la gestion du daara m’a dit que Matar Diokhané était de passage chez moi, mais ce jour-là j’étais absent.



9h 50 :Ouverture de l'audience

L'Imam Alioune Ndao est devant le prétoire vêtu tout en blanc



8h 30 : un dispositif spécial pour l'imam

Il faut retenir que les alentours du Palais de justice de Dakar sont occupés par les limiers. Ils sont dans les moindres coins et recoins. Devant la porte du Tribunal, on note une file kilométrique de personnes. Certains sont venus de Kaolack et d’autres dans les autres régions.

8h 30 : un dispositif spécial pour l'imam

Il faut retenir que les alentours du Palais de justice de Dakar sont occupés par les limiers. Ils sont dans les moindres coins et recoins. Devant la porte du Tribunal, on note une file kilométrique de personnes. Certains sont venus de Kaolack et d'autres dans les autres régions.

Le dispositif sécuritaire est très important. A l'intérieur du Tribunal, les gendarmes sont partout, au moins plus de 10 éléments sont dans la salle 4. Les accusés sont déjà dans le box. La salle est remplie de monde et la majeure partie sont des hommes vêtus de blanc avec des barbes fournies. Toutefois le président de la Chambre et ses assesseurs ne sont pas encore dans la salle.

Aida Ndiaye Stagiaire