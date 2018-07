Suivez en DIRECT le deuxième jour du procès en Appel de Khalifa Sall et Cie

12h 40 : Me Ousseynou Fall persiste, signe et demande un renvoi de 15 jours

"Au nom de la liberté des avocats nous ne cesserons jamais de vous demander la libération immédiate de Khalifa Ababacar SALL M. Khalifa Ababacar SALL n’est pas un accusé ordinaire c’est pas trop demander en sollicitant un renvoi d’une semaine ou 15 jours pour nous permettre de produire la décision de la CEDEAO"



12h 24 : Me François SARR avocat de la défense

"L’arrêt de CEDEAO annule l’ensemble de la procédure. Les droits de Khalifa A. SALL ont été violés. Vous n’avez pas le droit de donner un jugement contraire à la CEDEAO.

Soit la production de l’extrait du plumitif vous satisfait et vous tirez les conséquences. Soit renvoyez le procès pour nous permettre de produire l’intégralité de l’arrêt de la CEDEAO pour une bonne administration de la justice".



12h 19 : Me Demba Ciré BATHILY avocat de la défense

"Si dans cette juridiction nous n’avons pas la possibilité de disposer de nos droits qu’est-ce que faisons encore là. Vous ne pouvez pas nous refuser le renvoi"



Le président de la Cour d'Appel, Demba Kandji réplique : "Ce discours, il est discourtois, et je voudrais le regretter devant les avocats de la cour"



11h 20 : Me Ousseynou Fall charge le juge : "vous avez un calendrier dicté"

"Nous sommes ici pour une question sérieuse. M le président vous avez dit que vous me connaissez, moi aussi je vous connais. Mais nous ne somme pas dans ce contexte. M. le président, ce n’est pas une affaire ou on doit violer les droits de Khalifa Sall. C’est un acte d’appel qui saisit la cour d’Appel. Vous avez un calendrier dicté, nous ne voulons pas cautionner cette parodie de justice. Lorsqu’on commet une forfaiture c’est un délit"



11h 13 : Le juge répond : " Les exceptions développées son joignables par leur nature. Je suis dans la logique de l’évocation du jugement rendu en premier instance"



11h 10 : Me François Sarr : Me François Sarr : "En ce qui concerne la suite de l’audience, nous renouvelons notre requête sur le jugement qui a été rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd’hui nous priver d’entamer cette question, c’est comme nous empêcher de défendre notre client"



11h 05 : le président du tribunal revient dans la salle. L'audience peut reprendre



A noter que le président du tribunal a mis en garde les soutiens de Khalifa Sall avant le démarrage des débats. Il n'hésitera pas à évacuer la salle comme hier s'il y des écarts de conduite.



10h 21 : Me Yerim Thiam se lève et tonne : "Ce n'est pas vrai". Mes Alain Jakubowicz et Ousseynou Fall répliquent avec véhémence. les esprits commencent à se chauffer. Le juge décide de se retirer pour calmer les nerfs

Alain Jakubowicz précise : "la défense n'a pas quitté le procès"

es avocats de la défense exigent au juge de statuer sur l’affaire. Selon Me: « la défense a quitté la salle, mais n’a pas quitté le procès ».Le juge Demba Kandji ouvre les débats du procès Appel du maire de Dakar qui débuté depuis hier, lundi. En première instance, la Chambre correctionnelle avait rendu un jugement sur les exceptions soulevées par la défense, à savoir : litispendance, la liberté provisoire et la détention abusive qui ont été rejetés. Le président du tribunal a confirmé son arrêt d’hier.