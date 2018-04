Suivez en DIRECT le procès de Baryhélémy Dias Une semaine après la condamnation du maire de Dakar à 5 ans de prison, un de ses plus grands soutiens se présente devant le juge des Flagrants délits du tribunal de Dakar pour répondre aux accusations d'outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Barthélémy Dias avait traité les magistrats de "prostitués" et la justice sénégalaise de "merde". Ne ratez rien du déroulement de son procès...

A noter que Aida Mbodj et Malick Gackou sont présents dans la salle pour soutenir Barthélémy Dias



10h 13 : Le président a décidé de suspendre l’audience pour 30 minutes afin de revoir les exceptions soulevées par la défense...

Les exceptions soulevées par la défense sont la nullité du procès verbal et l'incompétence du Tribunal



10h 12 : Le procureur souligne que cette affaire doit être revu dans le fond



10h 10 : Le président du Tribunal et ses assesseurs se concertent sous le prétoire.



10h 09 : Le procureur revient à la charge Les exceptions soulevées par la défense sont la nullité du procès verbal et l'incompétence du TribunalLe procureur souligne que cette affaire doit être revu dans le fondLe président du Tribunal et ses assesseurs se concertent sous le prétoire. Si les avocats de M. Dias disent qu'on ne lui a pas notifié les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés, M. Le président je suis désolé, mais je dis que c'est pas vrai. Parce que le prévenu sait pertinemment ce qui lui est reproché. Les exceptions doivent être purement et simplement discutées.



10h 08 : La défense réplique et persiste

Nous avons le Pv. Est-ce que le procureur a répondu à la question. En ne répondant pas à cette question. La sanction de la réponse est que le procès verbal est nul. Au non des droits de la défense M. Le président nous vous demandons M. Le président D'annuler ce procès verbal.



10h 07 : Le procureur Lamine Cisse demande au juge de rejeter toutes les exceptions de la défense

on ne peut pas faire prospérer ces exceptions soulevées par la défense. Le procès verbal n'est entaché d'aucune nullité. On ne peut reprocher au procureur d'être mêlé à tout cela. Cette exception doit être rejetée purement et simplement. Les outrages qui sont jugés dans le tribunal de khalifa Sall ne sont pas les mêmes qu'ici. Les faits sont constants, Barthélemy Dias a commis un flagrant délit. Donc il doit être jugé là au niveau du Tribunal de flagrants délits de Dakar. Dans ce cas M. Le président je vous demande de rejeter les exceptions soulevées par la défense



09 h 50 : Me El Modou Ndiaye avocat de Barthélémy Dias demande au juge d'annuler le procès verbal préliminaire

A notre arrivée, nous avons voulu un entretien avec M. Dias. Mais ceci nous a été refusé. Donc le fait que l'officier ne nous a pas donné l’autorisation de s'entretenir avec notre client entache le procès verbal nullité. Nous savons que c'est lié à la vidéo qui circule. Les droits de Barthélemy Dias ont été violés, je vous demande d'annuler le procès verbal préliminaire.



09h 41 : Me Alioune Cissé, avocat de Barthélémy Dias déclare que le tribunal est incompétent pour juger cette affaire



09h 40 : Me Khoureichi Ba avocat de Barthélémy Dias mouille Serigne Diagne de Dakar actu: M. Le juge selon 376 du Code de procédure pénale Je souhaite soulever une nullité absolue de cette procédure. Mon client est poursuivi pour 3 infractions. On sent une ruse du procureur dans le sens de tromper le tribunal et de nuire aux droits de Barthélemy Dias.

Le fond de l'exception 174 du Cpp est mal libellé. Le groupe de mot non rendu public a été omis. Selon l'article 190 du Ccp et L'article 190 in fine. Les moyens de divisions sont définis par l'article 248 du code de procédure pénale. Nous savons très bien comment Barthélemy Dias a été arrêté. L'auteur principal est le patron de Dakar actu. Barthélemy Dias n'est que le complice. C'est une exception de nullité qu'il faut soulever



09h : 32 : Les avocats de Barthélémy Dias veulent soulever des exceptions



09h 30 : les premiers mots de Barthéléy Dias devant le juge : "Je suis venue à plusieurs reprises devant votre tribunal, pour des raisons politiques"



... Les avocats de Barthélemy Dias : Me khoureichi Ba. Me El Amabou Sall. Me Alioune Cisse. Me El hadji Mamadou Ndiaye. Me Ousseynou Fall et enfin Me El Hadji Diouf



09h 20 : L'affaire Barthélémy Dias est appelée à la barre



09h 18 : La salle est remplie de monde. Les forces de l'ordre sont obligées de faire sortir certains partisans de Barthélemy Dias.



09h 16 : Le Juge Yakham Keita et ses assesseurs vont statuer sur l'affaire Barthélemy Dias. Ils sont déjà sur place. Le maire de Mermoz-Sacré coeur est poursuivi pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection.



09h 12 : Barthélemy Dias n'est pas encore dans le boxe. Mais ses avocats notamment Me El Hadji Diouf est déjà sur place.



08h 50 : Les abords du tribunal grouillent de monde. Il y a un dispositif sécuritaire extraordinaire assuré en grande partie par les éléments du Gign (Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale). Même à l'intérieur du tribunal, ils trainent avec leur bergers allemands. L'ambiance est plutôt pesante

Aida Ndiaye (Stagiaire)