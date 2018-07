Suivez en DIRECT le procès en Appel de Khalifa Sall et Cie

12H 10 Me Bamba Cissé poursuit

« Comment peut-on assoir cela, c’est une attention à la cour de justice de la Cedeao. Maintenant nous avocats on a plus le droit de soulever des exceptions. C’est une contradiction de motif. Il faut dire que quand un texte est clair on ne l’interprète pas surtout en matière pénal. Dans ce procès on ne peut pas contourner l’article 55 du code de procédure pénal ». Pour l’avocat, le Droit à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation, le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable de Khalifa SALL et des 5 autres requérants ont été violés.



11H 30 : Me Bamba Cissé soutien que l’officier judiciaire savez que le maire de Dakar peut faire appel à un avocat, mais il n’a pas été informé et la mention n’a pas été portée sur le procès-verbal.

« M. le président cette nullité était liée au règlement, l’absence de mention sur le procès-verbal. Le parquet d’instance ne peut pas ignorer l’article n°5. La mention n’a pas été portée. Avant d’être choqué, j’ai été étonné. La première obligation de l’officier judiciaire, c’est de l’informer. Comme le procureur le dit, cet arrêt devait être exécuté par réparation de dommages et d’intérêts. Mais il devait être libéré avant. Cette exception ne peut pas être supportée. On a fait écarter de cet arrêt de la CEDEAO: la Cour constate la mention n’a pas été portée sur le procès-verbal. Donc on ne peut pas reprocher à Khalifa Sall la connaissance de ses droits ».



10 h 52 : Me Doudou Ndoye au juge Kandji : "il faut sauver le Sénégal M. le président"



"La cour de la CEDEAO n'a pas manqué de nous rappeler que son arrêt est parti de l’étude du droit Sénégalais. Elle a estimé que nos polices ont violé tous les droits de toutes ces personnes. Au stade de cette procédure, nous avons une autre question. Ce réquisitoire, qui se trouve dans le dossier introductif, ne relate pas les faits. Aucun auteur ne m’impose sa pensée.

C’est quoi la jurisprudence, c’est un ensemble de choses. M. le président j’ai parlé de l’article 65. Cet article doit viser les faits. C’est n’est pas forcer que de viser sur la jurisprudence. Le fond du droit est relatif. Mais la vraie justice, c’est la forme du droit. C’est le fond qui est relatif, mais la procédure, c’est le droit. M le président le procès-verbal d’enquête préliminaire ne permette pas au juge d’enquête de poursuivre sur cette affaire. Je suis venu, monsieur le président vous dire de nous sauver, de nous sauver tous. Le Sénégal n’est pas que Dakar.

Comme la cour d’Appel du Sénégal est le premier de toute l’Afrique de l’Ouest, je vous demande de considérer cette exception de nullité. Quand on détient la force il faut viser la sagesse. Vous ouvrez la voie à l’avenir le pays vous attend le pays vous écoute"



10 H 40 : La Cour demande à poursuivre avec de nouvelles exceptions le procès-verbal d’enquête préliminaire. Par contre la défense dit que le réquisitoire ne permet pas au juge d’enquête de poursuivre sur cette affaire.

10 h 36 : Le juge Demba Kandji refuse de virer les avocats de l'Etat du procès...pour le moment

Sur la question d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’Etat, le Tribunal demande à joindre cette question sur le fond du dossier. La cour décide de rejoindre les exceptions d’irrecevabilité au terme des exceptions. Car selon Demba Kandji, « nous n’avons pas d’élément pour exclure une partie au profit d’une autre ».