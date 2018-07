Suivez en DIRECT le procès en Appel de Khalifa Sall et Cie

10H 31 : Me Ibrahima Diaw poursuit sa plaidoirie et charge l'Etat

« Le préfet ne peut pas annuler cet acte. Même le fait d’avoir une seconde lecture ne peut pas paralyser cette procédure. Dans le budget de la ville de Dakar, les fonds ce sont des ressources qui sont propres à la ville de Dakar. L’Etat pense qu’il peut transgresser les lois votées par l'Assemblée nationale. Nous sommes les gardiens des libertés, l’Etat ne peut pas faire n’importe quoi et dire que ces fonds appartiennent ».

Pour l’avocat de la mairie de Dakar, « ces fonds c’est la ville qui les collecte. Et l’Etat se lève un beau jour et dire que l’argent que vous m’avez confié m’appartient. Donc ces fonds incriminés sont les deniers publics de la ville de Dakar. Parce qu’il y a des deniers publics de l’Etat et des deniers publics des collectivités locales. L’Etat du Sénégal n’a pas sa place dans ce procès. La lecture combinée de ces deux articles qui distinguent les deniers de l’Etat des deniers des collectivités locales, qui des fonds propres à la ville de Dakar. En vertu des dispositions que je vous ai citées, il plaira a votre Cour de déclarer recevable la constitution de partie civile de la ville de Dakar. On veut s’agripper des motivations du premier juge pour dire que la mairie de Dakar n’a pas sa place ici



10H28 : Me Ibrahima Diaw avocat de la mairie de Dakar

« M le président, l’Etat du Sénégal dans ses conclusions vous demande de déclarer irrecevable notre plaidoirie pour deux motifs. Nous sommes là pour le droit. La ville de Dakar avait rendu une délibération, dans laquelle on demande à Monsieur Moussa Sow de chercher la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal et de lui donner mandat de choisir expressément un ou plusieurs avocats. Ce que Moussa Sow a fait. Il a soumis la délibération au préfet qui lui demandait une seconde lecture. Si dans le principe la prérogative engageait toute action contre le maire, il est dit que le maire est le garant de cette institution. Nous ne pouvons pas parler de la nature des fonds sans se référer au code des collectivités locales ».

Selon l’avocat, « cette position n’est pas conforme aux dispositions du Code général des collectivités locales. Si on dit les conclusions du Sénégal, le premier juge a déjà décidé de ça. Cette procédure a été soumise au Préfet et le Préfet avait dit qu’il faut une seconde lecture. M le Président, cette déclaration n’entre pas dans la catégorie 245 du Code général des collectivités locales ».



10 h 23 : l’audience est ouverte, avec les plaidoiries des avocats de la mairie de Dakar

Les avocats de l’Etat ont contesté toutes les exceptions soulevées par la défense. Avant de demander à la Cour de rejeter la demande de constitution de partie civile. Le juge avait souligné que le Procureur général fera son réquisitoire, ce mardi.