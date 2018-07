Suivez en DIRECT le procès en Appel de Khalifa Sall

11h 43 : L'avocat de l'Etat Me Baboucar Cissé accuse les conseils de Khalifa Sall de vouloir gagner du temps

"Les avocats de la défense veulent gagner du temps car ils ne disposent pas encore de l’arrêt de la CEDEAO, il ne l’on pas encore c’est ça la vérité"



11h 14 : L'audience est suspendue

Le président du tribunal Demba KANDJI suspend l’audience, il va fait appel à un membre du conseil de l’ordre des avocats pour rappeler à certains avocats les règles qui régissent leur profession

En effet, alors que Me Ousseynou Gaye voulait utiliser le micro réservé aux avocats de la partie civile, Me Yérim Thiam, refuse de le lui céder. Il s'ensuit des échanges de propos aigre-doux qui poussent le juge à suspendre momentanément, l'audience. Avec à la clé, cette mise en garde.

"Je ne vais appeler le bâtonnier. Je vais seulement saisir un membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Prenez vos responsabilités", a-t-il lancé avant de retrousser les manches de sa robe et regagner ses bureaux.



11h 09 : Les avocats de la défense demandent un report de l’audience car la convocation du ministère public a délibérément omis les recours de formes pour convoquer directement le fond



Me Ousseynou Fall poursuit : "vous voulez en finir rapidement avec notre client"

Notre client est arbitrairement privé de sa liberté le procureur général a fait des omissions volontaires dans sa convocation. Vous avez un calendrier, celui d’en finir et rapidement avec Khalifa SALL et ça nous ne vous laisserons pas le faire



10h 40h : Me Ouseynou Fall invoque l'article 563 du CPP pour annuler la procédure purement et simplement

« M. le président, nous seront ferme dans nos décisions. Dans ce dossier mes confrères l’ont soulevé. Il y a une carence manifeste dans ce dossier. Ce que je vous dis est clair. Ce que je dis repose sur un texte de loi. L’article 563 du code de procédure pénal qui dit que : "les arrêts de la Chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies".



10h20 : Me Borso Pouye demande au président d'autoriser les répliques

Ce que ce dernier à accepté.

Selon Me Pouye «dans cette affaire il n’est pas contesté qu’il y a eu deux décisions. On ne peut pas parler de refus de rejeter cet appel. Il est possible de faire appel à nouveau. Pour renvoyer il faut régulariser. Et il faudra que cette affaire soit régularisée ».



10h 05 : Me Ciré Cldor Ly avocat de la défense demande de renvoyer l'audience :

« Ce que l’Agent judiciaire de l’Etat n'a fait que confirmer ce que j'ai dit. Il faudra rectifier. Cette affaire doit être renvoyée et nous demandons ce renvoi"



09h 37 : Ouverture de l'audience

Le maire de Dakar Khalifa Sall et ses coinculpés condamnés pour « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce », mais a en revanche écarté les délits « d’association de malfaiteurs » et de « blanchiment d’argent ». Il ont tous déclaré devant le président de la Cour ne reconnaissent pas les faits. Ce après identification des mis en causes et notification des faits par le Président du Tribunal.