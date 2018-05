Suivez en DiRECT le 20e jour du procès de l'Imam Ndao et Cie

10h 05 : Me Alassane Cissé, avocat de Mariéme Sow

Dans ce dossier il y a une privation de liberté arbitraire à l’égard de Marième Sow. L’intention ne se présume pas elle doit être établie. Elle n’avait pas compris le contenu de cette inculpation. Le juge d’instruction devrait rire en regardant l’affaire de ma cliente. C'est le summum de l’invraisemblable. M. le président, le procureur a été honnête de demander l’acquittement de Marième Sow. Les enquêteurs ont voulu faire de Marième Sow une source de délation. C’est-à-dire une personne convoquée pour qu’elle puisse faire des délations. Parce que les questions posées à ma cliente. Dans un premier temps c’est la preuve qu'ils n’avaient pas de charge. Aucune charge n’a été établie à l’égard de Marième Sow. Et à la barre de votre juridiction il y avait une démonstration que Marième Sow avait bien sa place dans cette procédure. Mais avec les démonstrations de la défense, le procureur a demandé son acquittement. M. le président nous vous demandons de relaxer purement et simplement la dame Marième Sow.



9h 45 : Me Aly Fall avocat de Marième Sow prend la parole:

A la lecture du dossier, lui rendre justice ne s’arrêtera pas seulement à l’acquittement de Marième Sow. C’est la première fois que nous retrouvons avec le nombre d’accusés renvoyés. La justice ne doit pas être aveugle. Son unique fondement c’est la sérénité. J’ai été commis d’office et j’ai eu le dossier au moment de la modification de l’ordonnance de renvoi. Elle est dans le premier lot des accusés renvoyés. Au moment de la poursuite, nous sommes toujours d’accord. L’infraction qu’elle a commise, c’est qu’on lui a remis de l’argent. Et cet argent venait d’une personne qu’elle connaissait très bien. A la barre, la justice doit être séréne quelque soit l’infraction commis. Il faut apprécier les faits M. le président.



9 heures 40: Me Djibril Wélé avocat de Marième Sow

La justice ne doit pas être aveugle. Elle ne pouvait pas distinguer un euro ou le francs Cfa. Parce qu’elle est analphabète. Si on trouve une victime dans cette affaire, c’est bien la dame Marième Sow. J’avais un certificat de non pourvoi. Mais par la suite, ses parents m’avaient encore rappelés pour me dire que les éléments de la GIGN étaient revenus pour la recueillir. C’est une dame qui à 6 enfants et elle est restée 18 mois en prison. En tout état de fait M. le président nous n'allons pas etre longue, nous vous demandons seulement son acquittement pure et simple.



9 heures 33 : le début des plaidoiries avec l’avocat de l’accusé Marième Sow Me Djibril Wélé. Nous rappelons que lors de son réquisitoire le maître des poursuites avait requis l’acquittement à son égard.



9 heures 25 : Reprise du 20eme Jour du procès Imam Alioune Badara Ndao et ses Co-accusés.

9 heures 26 : Le juge tient à souligner avant le début les plaidoiries qu’hier (jeudi) il a reçu un courrier émanant de Me Borsso Pouye qui parlait au nom de tous les avocats de la défense. « Il résulte du courrier que les conseils des accusés de suivre l’ordre des interrogatoire. Toutefois, Nous et Me Alassane Cissé avocat de Matar Diokhané vont plaider en dernier lieu ».



9 heures 05 : La salle est vide. Les proches des accusés sont au nombre de 20. Les avocats de la défense sont déjà là. Certains sont en train de parler avec les accusés qui sont dans le box. D’autres sont accroupi devant leurs papiers. Le dispositif sécuritaire est comme habituel au moins 10 gendarmes dans la salle 4 du palais de justice de Dakar.