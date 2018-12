Suivez en direct le face to face Modou lo vs Balla Gaye 2

Le combat Balla Gaye 2 de Guédiawaye contre Modou Lo des Parcelles Assainies doté du drapeau du Chef de l’État Macky Sall, et prévu à l’arène nationale, risque de drainer plus de monde que ne peut contenir ce bijou de 20.000 places. La renommée des protagonistes et l’engouement que suscite cette affiche nous le font craindre à tous égards.

Et si l’on se rappelle bien, le dernier grand combat opposant Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux avait fait 40.000 entrées au stade Léopold Sédar Senghor. Or, ce combat parti pour battre des records risque de drainer encore plus de monde. Donc des problèmes de capacité d’accueil et de sécurité se poseront forcément.