Suivez en direct votre votre bloc d'informations Midi Keng avec Elimane Haby Kane

Suivez en direct sur la chaine PressAfrik Tv, votre bloc d'information Midi Keng avec comme invité Elimane Haby Kane, président et Directeur exécutif du think tank panafricain Legs-Africa. Il sera question de parler de bonne gouvernance et de décrypter la situation politique du Sénégal à quelques mois de la présidentielle de 2024.



Salif SAKHANOKHO

