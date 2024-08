Supercoupe d’Arabie Saoudite : Al-Ahli de Koulibaly se qualifie en finale, Al Nassr de Sadio Mané défie Al Taawoun ce mercredi

Al-Ahli de Edouard Mendy a perdu aux tirs au but mardi en demi-finale de Supercoupe d’Arabie Saoudite contre Al-Hilal après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire.



Al-Hilal, qui jouait sans Kalidou Koulibaly, a maintenu son invincibilité et s'est imposé 4-1 lors des tirs au but, éliminant ainsi Al-Ahli de la compétition.



La finale de cette édition sera disputée par Al-Hilal, tandis que l'autre demi-finale opposera Al-Taawoun à Al-Nassr de Sadio Mané ce mercredi à 16h15 GMT.