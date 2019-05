Suppression poste Premier ministre: Ousmane Sonko parle de « gouvernement fantôme »

Ousmane Sonko considère que la manœuvre qui consiste à supprimer le poste de Premier ministre, devrait aboutir à désigner un gouvernement informel. Qui pour lui, « sera un panier à salade où on va retrouver tout et rien à la fois. Et ce gouvernement informel est chargé aujourd’hui de fabriquer un programme de Macky Sall et demain éventuellement de se retrouver pour le partage du gâteau étatique ». il l'a souligné ce mercredi à Dakar.



Suffisant pour le leader du Pastef de dire que « le gouvernement de février 2019 n’aura servi à rien finalement. Parce qu'il a servi un gouvernement fantôme ».



Il a aussi indiqué que le deuxième aveu, c’est lorsque Macky Sall, lui-même dit, « je veux qu’il ait une confiance pour qu’on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de ‘’njoudj njadj’’, je n’ai rien à perdre en ce moment. Quel aveu qui régit le caractère bipolaire de l’homme ».