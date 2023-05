Sûreté urbaine : Maty Sarr poursuivie pour «exercice illégal de la profession du journalisme »

Ndeye Maty Niang est dans de beaux draps. En plus des infractions visées au moment de sa garde à vue, une nouvelle infraction lui est imputée à savoir l'exercice illégal de la profession de journaliste. En effet, la mise en cause n'a pas la carte nationale de la presse, a appris PressAfrik.



Pour rappel, Ndèye Maty Niang a été arrêtée puis placée en garde à vue mardi. Cinq infractions ont été retenues contre elle à savoir « appel à l’insurrection, à la violence, à la haine, commission d’actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat. Auditionnée dans le fonds sur procès-verbal ce mercredi, les enquêteurs de la Sûreté urbaine ont découvert qu’elle n’avait pas la carte nationale de presse.



La mise en cause a été jusqu’ici considérée comme une journaliste du site d’information Kewoulo.