Suspension de 7TV et TFM sur la TNT : le CNRA dément toute implication

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a tenu à clarifier, dans un communiqué daté du 5 novembre 2025, sa position à propos de la suspension de la diffusion des signaux de 7TV et TFM sur la Télévision numérique terrestre (TNT). Le conseil indique n’avoir pris « aucune mesure de suspension à l’encontre des médias concernés » et ordonne « la reprise immédiate de leur diffusion. »« Le CNRA suit avec attention les informations relatives à la suspension de la diffusion des signaux de 7TV et TFM sur la TNT », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik. L’autorité de régulation rappelle, dans le même texte, sa mission de supervision indépendante du secteur de la communication audiovisuelle, telle que définie par la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006. Celle-ci lui confère la responsabilité de veiller « au respect des dispositions légales et des principes déontologiques applicables aux médias audiovisuels ».Après délibération lors de sa séance du mercredi 5 novembre 2025, le CNRA affirme « qu’il n’a pris aucune mesure de suspension à l’encontre des médias concernés ». Le régulateur réitère ainsi son attachement « à la liberté de la presse et au pluralisme », qu’il considère comme des « piliers essentiels du paysage médiatique sénégalais ».Le communiqué précise également que « cette position s’inscrit dans une logique de responsabilité partagée entre les acteurs du secteur, afin d’assurer un traitement équilibré et respectueux de l’information ». Dans ce cadre, le CNRA a donné instruction à TDS SA, l’opérateur chargé de la diffusion, « de reprendre instamment la diffusion des signaux de 7TV et de TFM ».Tout en se voulant rassurant, le CNRA indique qu’il « reste attentif à toute évolution de la situation » et demeure disposé, dans le cadre de ses attributions, à favoriser « un climat de dialogue, de sérénité et de respect des droits et devoirs des médias ».