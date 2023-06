Tabaski 2023 : Khalifa Sall appelle les Sénégalais à « prôner la paix et l'unité »

Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Senegaal, souhaite une bonne fête à toute la Ummah islamique en ce jour de la Tabaski célébrée ce mercredi et demain jeudi. A l’occasion, le membre de Yewwi Askan wi qui a participé au dialogue national, exhorte les Sénégalais « à prôner la paix et l'unité afin qu'ensemble nous surmontions les nombreux défis auxquels notre nation fait face ».



« En ce jour de commémoration de l'Aid el Kebir en souvenir du sacrifice que Dieu demanda au prophète Ibrahim (as) pour éprouver sa foi, je souhaite une bonne fête à toute la Ummah islamique », a-t-il écrit via ses plateformes.



L’ex maire de Dakar se dit « conscience que les événements de ce début de mois, combinés au coût élevé de la vie rendent, pour certains d'entre nous, cette célébration difficile ».



Toutefois, a-t-il souligné « souvenons-nous que la Tabaski c'est aussi un moment d'introspection, de solidarité, de partage et de compassion ».



Le membre de Yewwi qui ne parle plus le même langage avec ses camarades de coalition prie pour la paix dans ce pays. Ainsi, il exhorte « chaque sénégalaise et chaque sénégalais à prôner la paix et l'unité afin qu'ensemble nous surmontions les nombreux défis auxquels notre nation fait face, dans le respect des droits de chacun et d'une prospérité partagée par tous ».