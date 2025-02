Tahirou Sarr convoqué devant le Pool judiciaire et financier

Tahirou Sarr est convoqué ce vendredi 28 février 2025 devant le Pool judiciaire et financier. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie et de blanchiment d'argent dans une affaire portant sur la somme de 91 milliards de francs CFA.



Le parquet, après avoir pris connaissance des éléments de l'enquête, a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Tahirou Sarr. De plus, un mandat de dépôt a été requis à son encontre. Cette convocation intervient dans un contexte de lutte contre les pratiques financières illégales au Sénégal.