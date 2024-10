Tambacounda : Bougane Gueye Dany jugé ce mercredi, le palais de justice sous surveillance

Bougane Gueye Dany, leader de Gueum Sa Bopp et candidat aux législatives prévues pour le 17 novembre, sera jugé ce mercredi 30 octobre au tribunal de Grande instance de Tambacounda.



Les autorités locales ont pris des mesures de sécurité strictes en vue de cette audience très attendue. La gendarmerie a barré plusieurs axes de la ville, et les artères menant au tribunal sont étroitement surveillées par la police. Les mouvements autour du palais de justice sont minutieusement surveillés.



Pour rappel, Bougane Gueye Dany a été interpellé à Bakel, dans l’est du Sénégal. Selon un communiqué de la gendarmerie, le sieur Gueye aurait « refusé de s'arrêter à un barrage de gendarmerie, entraînant son arrestation pour refus d'obtempérer, rébellion, et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. »



Présenté au procureur de Tambacounda le lundi 21 octobre, l’opposant a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement prévue ce 30 octobre.