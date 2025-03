Tambacounda : le ministre de la Santé a inauguré ce dimanche deux postes de santé et une maternité dans le cadre du Pacasen

Dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), le ministre de la Santé et l’Action sociale, Ibrahima Sy, accompagné du gouverneur de la région Guedj Diouf, du préfet du département de Tambacounda et du maire de la ville Papa Banda Dièye, a inauguré ce dimanche la maternité du Poste de santé de Afia et à l’ouverture officielle du Poste de santé des Abattoirs réalisé par la mairie de Tambacounda.



Ibrahima Sy a également lancé, symboliquement, par la suite la mise en service du Poste de santé de Médinacoura dont une partie de la réalisation a été assurée par la mairie de Tambacounda.

"C’est une grande joie pour moi d’être à Tambacounda pour inaugurer une maternité parce que vous savez dans le nouveau référentiel des politiques publiques, la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a été inscrit comme priorité absolue" a-t-il déclaré après avoir inauguré la maternité de Afia.



Se réjouissant de la mise en service de ces infrastructures, Ibrahima Sy a promis de soutenir le district sanitaire en termes d’équipements pour améliorer la prise en charge des populations.