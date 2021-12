Taux d’​endettement du Sénégal: Mamadou Lamine Diallo parle de 70 %

Le député Mamadou Lamine Diallo a soutenu ce dimanche à l’Assemblée nationale qu’à propos de l'endettement du Sénégal, le ministre des Finances cache des arriérés proche de 70 %. Sur chaque projet, le député soutient qu’il faut savoir ce qui doit revenir au Sénégal, si non c'est un endettement sans fin.



« Monsieur le ministre, à chaque fois vous nous dites qu'on a battu un record de budget. Si ça augmente, on bat le record, c'est normal. Mais l'endettement augmente plus vite. Si on prend l'endettement du Sénégal, les arriérés que vous cachez sont certainement proche de 70%. Sans doute le service beaucoup plus que 25%, donc des recettes budgétaires. Alors je vous demande de sortir les deux pour que le prix du pétrole n'augmente pas », dit-il.



Il ajoute : « Monsieur le Ministre, je vous ai entendu dire que le Sénégal a une économie extravertie, très bien. C'est la première fois que j’entends un ministre de l'Économie le dire ici dans ce pays. Je suis d'accord avec vous. Mais, moi ce que je crois, il faut sortir par l'industrialisation planifiée du Sénégal. C'est ça qui va nous permettre de nous sortir du chômage massif, de sortir de ces petits financements DER et autres qui ne font qu'accumuler les dettes des populations. C’est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la politique publique de Macky Sall, par conséquent le budget qui traduit cette politique ».



Pour Mamadou Lamine Diallo, sur chaque projet, il faut savoir ce qui doit revenir au Sénégal. Sinon c'est un endettement sans fin. « Vous avez dit que nous devons être contents du TER parce que la France, il y a 100 ans à fait un Métro. Et bien le TER d'aujourd'hui ici, c'est le métro de la France la dernière fois. C'est tout à fait différent monsieur le Ministre. Le Metro en France a été construit par les usines françaises. C'est la technologie et la science. Mais ici vous pouvez me dire qu'est-ce qui doit être construit dans le cadre du TER au Sénégal. Entre AIBD et DIAS demain qu'est-ce qui va être construit dans le cadre du TER, rien. Mais vous voulez que je sois fier de ça, je ne le serai pas. Parce que ce n'est pas ça le développement. Pour moi le développement c'est la capacité technologique, managériale. Sur chaque projet, il faut savoir ce qui doit revenir au Sénégal, si non c'est un endettement sans fin », dit-il.