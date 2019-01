Tension pré-élctorale: le Khalife général des mourides recommande une journée de prière lundi prochain

Le Khalife général des mourides a fait une déclaration ce jeudi 24 janvier 2019, pour appeler tous les Sénégalais à faire du lundi 28 janvier une journée de prières et de lecture du Saint Coran.

Serigne Mountakha, qui a sans doute senti la tension qui monte crescendo à l’approche de l’élection présidentielle, appelle également tous les citoyens du pays à s’entraider et surtout à venir en aide au plus démunis.



Le guide religieux a fait la déclaration