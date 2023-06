Tentative d’assassinat de l’imam à Ndol-Ndol: « Djibril Tine a raté son Baccalauréat à cause de sa dépression », selon sa famille

La famille de Djibril Tine a été contactée par PressAfrik ce vendredi, 24 heures après sa tentative d’assassinat avec un couteau sur l’imam de la mosquée de Bari Ndol-Ndol en pleine prière de l’Eid.



Selon son cousin et homonyme Djiby Tine qui a accepté d’échanger avec nous, c’est la première fois que le principal concerné perpètre une attaque de ce genre. Néanmoins, son état psychique est dégradant depuis plusieurs années.



« Djibril est dépressif depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs ses problèmes psychiques qui ont détruit ses études. C’est alors qu’il était en classe de Terminale que la maladie l’a attaqué. Il a été obligé d’interrompre ses études pour suivre un traitement », a confié Tine qui vit avec l’auteur de l’attaque dans la même concession depuis la petite enfance.



« Les gens ont raconté n’importe quoi sur Djiby après l’attaque »

Il poursuit avec une autre révélation: « Hier quand il a été interpellé et conduit à la gendarmerie, il y a été conduit avec ses médicaments. Les gens ont raconté n’importe quoi sur Djiby après l’attaque d’hier. Ce n’est pas un problème d’appartenance à une secte ou je ne sais quoi encore. La vérité, c’est qu’il est malade. Et vous savez très bien que ce genre de maladie est très difficile à soigner ».



En effet, après l’attaque contre l’Imam, des informations selon laquelle l’auteur appartiendrait à la secte « Yalla-Yalla » ont circulé. C’est une communauté qui se réclame de la voie soufi au Sénégal.



Djiby Tine, âgé d’une trentaine d’années a été interpellé hier après avoir attaqué l’imam Balla Mbacké. Il a été malmené par les populations avant d’être conduit à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour connaître les véritables motivations de ce jeune homme. Affaire à suivre…