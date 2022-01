Tentative de coup d'État au Burkina : l'Union africaine demande à l'Armée d'assurer l'intégrité physique du président Kaboré

Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat dit suivre avec vive préoccupation la situation très grave au Burkina Faso, condamnant fermement la tentative de coup d'État contre le président démocratiquement élu.



Il appelle l'armée nationale et les forces de sécurité du pays à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, à savoir la défense de la sécurité intérieure et extérieure du pays.



M. Faki les appelle à assurer l'intégrité physique du Président de la République ainsi que tous les membres de son Gouvernement. Il encourage le gouvernement et tous acteurs civiles et militaires à privilégier le dialogue politique comme voix de solution des problèmes du Burkina Faso.



Agissant déjà étroitement avec la CEDEAO, le Président de la Commission déclare poursuivre sans relâche les efforts conjugués avec l'organisation régionale pour une solution rapide de cette crise.