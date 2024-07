Tentative de drague échoué sur la plage de Gadaye : un homme poignardé, son agresseur sauvé par la police

Le pire a été évité de justesse sur la plage de Gadaye, en banlieue dakaroise. Un jeune homme du nom de F. Y., lynché par une foule en furie, a été extirpé des griffes de ses tortionnaires par la police locale avant l’intervention des sapeurs-pompiers.



L'incident a débuté par une tentative maladroite de drague qui a tourné au drame. D’après le récit de L’Observateur, l'incident s'est produit alors que : « Profitant de la brise maritime, histoire d’échapper aux effets dévastateurs de la chaleur estivale, des jeunes filles débarquent sur la plage en tenues hyper sexy. Attiré, A. Ndiaye s’approche du groupe, et leur demande de lui refiler leur numéro. Les filles lui opposent un niet catégorique. »



Visiblement frustré par ce refus, A. Ndiaye a persisté dans ses avances. Face à cette insistance, les filles ont maintenu leur refus. C’est alors qu’A. Ndiaye a commencé à s’emporter, lançant des insultes à l’encontre des jeunes filles. Ces dernières n'ont pas tardé à répliquer.



« Le jeune homme fonce sur les adolescentes et les menace », rapporte le journal. F. Y., témoin de la scène, est alors intervenu. Les deux hommes en sont rapidement venus aux mains. F. Y. se jette sur le jeune dragueur et le poignarde avec une arme blanche dans le ventre. Une foule immense s'est alors formée autour de la scène et s’en est prise à F. Y.



Avertis, les éléments du poste de police de Wakhinane Nimzatt sont rapidement intervenus, dispersant la foule et évacuant les deux hommes ensanglantés à l’hôpital le plus proche. Après avoir reçu des soins, les deux protagonistes ont été conduits au poste de police de la commune. Le groupe de filles a également été entendu.



Au terme de l’enquête, seul F. Y., poursuivi pour "violences et voies de fait ayant occasionné des blessures apparentes avec usage d’arme blanche", a été déféré au Parquet du Tribunal de grande instance de Guédiawaye.