Tentative de viol sur un enfan de 3 ans à Mbour : Outaz M. Guèye écope de 1 an de prison ferme

La sentence est tombée dans l’affaire du maître coranique Outaz Moustapha Guèye. Reconnu coupable de détournement de mineure sur une fillette de 3 ans, le tribunal de grande instance de Mbour l’a condamné à une peine d’un (1) an ferme.



Le jeune maître coranique qui avait nié les accusations portées contre lui, a par la suite confesser son dessein qui était d’abuser de la gamine. Pour se disculper, il prétend avoir agi sous le coup de Satan.

Rappelant le phénomène des enlèvements d’enfants, le parquet a écarté la tentative de viol et a requis deux (2) ans ferme pour détournement de mineure.



Il a été finalement condamné à un (1) an ferme pour tentative d’enlèvement d’enfants, rapporte «l’Observateur».