Terme Sud de Ouakam : "les terrains appartiennent à l’armée sénégalaise et non à l'Etat", affirme un ancien État-major

L’ancien chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le Général Mamadou Mansour Seck brise le silence suite au déguerpissement des 69 familles de militaires à la retraite à Terme Sud à Ouakam. Il a déclaré ce mercredi, lors d’une conférence de presse, que les terrains en question appartiennent à l’armée sénégalaise et non à l'Etat.



« Des gens qui sont atteints par la limite d’âge n’ont pas voulu quitter leur logement de service ou de fonction. C’est inadmissible. Il n’y a aucune armée sérieuse dans le monde où les chefs acceptent ça », a déclaré le Général, selon qui, le Chef d’Etat-major actuel n’est pas responsable ce qui se passe.



« On accuse le Chef d’Etat-major actuel. Mais il a trouvé le problème. Premièrement, il n’a pas inventé. Deuxièmement, il a fait joint la loi et le règlement. Et dans l’armée, la première phrase que nous apprenons, c’est que la discipline est la force principale des armées », a-t-il rappelé. Avant de souligner que les maisons de Terme Sud sont des logements de fonctions. «Il faut savoir quitter pendant qu’il est temps», a-t-il lancé.



Le Général Mamadou Mansour Seck a déploré l’utilisation de l’affaire Terme sud comme arme de guerre par certains hommes politiques. « J’ai entendu des hommes politique utilisaient dans leur guerre cette affaire. Entre eux, ce n’est pas mon problème, je ne suis pas un homme politique mais je n’admettrais pas qu’on utilise cette affaire dans la politique ».



Répondant au collectif des familles déguerpies de Terme sud qui avait soutenu que Terme sud, c’est un domaine privé de l’Etat et que des baux ont été octroyés à des marchands de Sandaga, le Général a déclaré qu’il n’a jamais été témoin d’une quelconque cession à des civils. « Ces terrains étaient prévu pour l’armée de l’air d’abord», a-t-il fait savoir.