Thierno Alassane Sall à la Place de la Nation: « nous n’attendrons pas le Jugement dernier, Macky sera jugé ici par le tribunal populaire »

A la marche de la plateforme Aar Li Nu Bokk, le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a déclaré que le président Macky Sall, sera par le tribunal populaire sur sa gestion du Sénégal, sans attendre le jour du jugement dernier, avant d'appeler à la libération de l'activiste Guy Marius Sagna et le journaliste Adama Gaye, tous les deux emprisonnés.



"Nous n'allons pas attendre le jour du jugement dernier. C'est ici qu'il sera jugé par le tribunal populaire dès qu'il va quitter le pouvoir. Il refuse de convoquer Aly Ngouille Ndiaye, Aliou Sall et Frank Timis, qui ont signé les contrats, c'est nous qu'il ose convoquer", a déploré l'ancien ministre du Pétrole.



M. Sall a appelé les manifestants à s'inspirer de Marthin Luther King et à Nelson Mandela, qui n'ont pas miser sur le nombre de personnes pour revendiquer leur droit. "Ce n'est pas parce que nous sommes deux ou mille que nous avons raison ou tort. La vérité est la vérité. Elle finira par triompher".



"Tout le monde sait qui a volé et qui n'a pas volé. Même les arbres le savent. Même les oiseaux le savent. Y compris les bébés qui sont nés aujourd'hui", a ironisé Thierno Alassane Sall devant une centaines de manifestants, regroupés au rond-point de la Rts, au centre ville de Dakar.