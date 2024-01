Thierno Alassane Sall parle de doublons fantaisistes: « mon propre frère aurait parrainé, en plus de ma candidature, celle d'un concurrent »

La Commission de contrôle des parrainages continue de cristalliser la colère des candidats qui avaient déposé leur dossier de candidature et qui ont été rejetés ou recalés au second tour.



Le leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a fait un post ce dimanche pour s’attaquer à ladite commission qu’il accuse de piloter un système de sélection de candidats. L’ancien ministre n’a pas compris que son propre frère qui l’a parrainé, parraine un autre candidat.



« À l'issue du premier tour de contrôle des parrainages, les plus sceptiques commencent à comprendre que ce système est conçu pour sélectionner les candidats à opposer au pouvoir. Preuve que les doublons sont des fantaisies : mon propre frère aurait parrainé, en plus de ma candidature, celle d'un concurrent », a-t-il écrit sur X.



Avant de poursuivre: « Le nombre incroyablement élevé de doublons, au total 28000, que j'aurais avec d'autres candidats, interroge. Dans la région de Thiès en particulier, deux ou trois candidats qui n'ont pas de bases connues, ont été à l'origine de milliers de doublons ».



TAS affirmé que « Ces situations absurdes mettent en lumière les défaillances d'un système que nous n'avons eu de cesse de dénoncer depuis 2019. Nous y reviendrons très prochainement. Malgré tout, nous serons au rendez-vous du Conseil constitutionnel pour régulariser ces "doublons" ».