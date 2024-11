« Pastef a pris le parti de la violence et des attaques criminelles », (Thierno Bocoum)

Thierno Bocoum, membre de la coalition Samm Sa Kaddu, a dénoncé ce qu’il considère comme des "violences et attaques répétées" menées par le Parti Pastef contre leur coalition. "La coalition Samm Sa Kaddu est victime de violences et d'attaques répétées de la part du parti au pouvoir," a déclaré monsieur Bocoum, ce mardi, devant la maison de Barthélémy Dias, située dans le quartier Sicap Baobab.



Il a également critiqué la série d'incidents survenus suite aux "appels aux meurtres" lancés par la tête de liste de la coalition Pastef à Dakar, Abass Fall. Parmi ces incidents, il a mentionné le saccage et l'incendie de leur siège, qu'il attribue directement au Parti Pastef. Pour lui, "ces incidents confirment une tendance à la violence. Le Parti Pastef, pour cette campagne législative, a pris le parti de la violence et des attaques criminelles."



Face à ces tensions, Thierno Bocoum a précisé que la coalition a pris des mesures pour éviter les affrontements en modifiant ses itinéraires de campagne. "Dans un souci de préservation de la paix sociale, nous avons pris la décision de modifier nos trajets de campagne afin d'éviter autant que possible tout télescopage avec les cortèges de Pastef," a-t-il indiqué, mentionnant notamment le changement d'itinéraire à Saint-Louis pour prévenir toute confrontation.



Cependant, malgré ces efforts, il a exprimé son regret face à la persistance d’un climat de violence. "Malheureusement, force est de constater que cette volonté de préserver la paix et la cohésion sociale n'est pas partagée par les membres du Parti au pouvoir," a-t-il déploré. Il a également mis en cause le Premier ministre, Ousmane Sonko, l’accusant d'attiser les tensions par des "déclarations irresponsables et dangereuses."



La coalition Samm Sa Kaddu a appelé à la responsabilité des autorités. "Nous interpellons encore une fois […] le ministre de l'Intérieur ainsi que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et les invitons à prendre leurs responsabilités, " a affirmé l'ancien parlementaire. La coalition a réaffirmé son engagement envers la paix et la préservation de l'unité nationale.



Enfin, il convient de souligner que la coalition Samm Sa Kaddu n’a pas pu tenir la conférence de presse qu’elle avait prévue au siège de Taxawu. Le domicile de Barthélémy Dias a, en effet, été barricadé par les forces de l'ordre suite à des affrontements entre militants des deux camps, empêchant ainsi le maire de Dakar de quitter son domicile.