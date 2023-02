Thiès : Idy tresse les lauriers de Macky et lui envoie un message codé sur le 3e mandat

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck a participé, ce jeudi au conseil présidentiel pour le développement de la région de Thiès. Lors de son discours, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a magnifié le travail du chef de l’Etat depuis son accession à la tête du pays. Il semble même regretter ses propos d'opposant selon lesquels la vision de Macky Sall se limite à Diamniadio. Puis, il a envoyé un message codé au chef de l'État sur son avenir.



"Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l'Afrique dans le monde, comme en atteste votre récente visite à Poutine pour que la guerre n'impacte pas les pays africains. Quand j'ai vu tout cela, je suis tenté de confesser devant les médias que vous avez admirablement répondu à l'une de mes critiques les plus emblématiques au cours de la compétition électorale de 2019, disant que votre vision s'arrête à Diamniadio. Aujourd'hui, vous avez fait la preuve qu'elle va bien au-delà. Et je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter toutes les critiques qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées, car c'est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable", a dit Idy.



Par ailleurs, l'ancien Premier ministre semble envoyer un message codé à son hôte dont lui prête une volonté de briguer un 3e mandat. "Continuez d'apaiser votre cœur et de fortifier votre esprit pour que les futurs choix que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà beau et exceptionnel", a-t-il souhaité.



Pourvu que le message soit décodé par Macky Sall.