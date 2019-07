Thione Seck, piètre avocat de son fils: « que ceux qui taxent Wally d'homo lui emmènent leurs filles…"

Quel parent ne défendrait pas sa progéniture contre des critiques négatives ?

Accusé de promouvoir l’homosexualité au Sénégal, après avoir arboré un tee-shirt avec les couleurs LGBTIQ, Wally Ballago Seck subit actuellement les foudres des internautes et autres citoyens sénégalais dans les médias classique et sociaux.



Son père Thione Ballago Seck est monté au créneau pour le défendre bec et ongles. Dans un entretien avec L'Observateur, il laisse entendre que son fils Wally Seck n'est ni homo ni soutien de la cause LGBT.



Pour le leader du Raam Daan, le t-shirt qu'il a arboré lors de son concert le jour du match Sénégal-Ouganda (1-0) et qui fait polémique, n'est nullement une manifestation d'un quelconque militantisme pour la cause homo.



Et pour faire taire les détracteurs de son fils, Thione Seck leur balance une invitation lourde de sous-entendus fumeux : « Que ceux qui taxent Wally d'homo lui emmènent leurs filles à Saly. Ils verront si oui ou non ce qu'ils disent est vrai ou faux », peste l’artiste.