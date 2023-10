Tirage CAN2024 - Senegal Poule C: «C’est un groupe très difficile », reconnaît Sadio Mané

Le Sénégal semble très mal barré pour la CAN2024. Il se retrouve dans une poule de la mort avec un gros morceau comme le Cameroun qu’il doit rencontrer en match amical le 16 octobre à Lens.



Dans la foulée, les Lions de la Teranga croiseront également le fer avec le Guinée et la Gambie qui sont des pays voisins. Donc des derbys tout chaud. Sadio Mané qui a participé au tirage au sort pour la CAN2024 n’a pas manqué de partager ses sentiments. «C’est un groupe très difficile. Nous allons tout faire pour passer le premier tour même si nous savons que cela sera très difficile. Nous connaissons le Cameroun et de ma part je suis suis moitié Gambien, moitié Guinéen ».



L’ancien ballon d’or Africain a tout de même souligné que le Sénégal jouera crânement ses chances et qu’après tout c’est une compétition.