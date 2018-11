Tivaouane-Le Khalife tance sévèrement tes acteurs politiques : «vous êtes tous responsables…»

Le Khalife général des Tidianes n’a pas été du tout tendre avec les hommes politiques. En effet, lors de son discours de clôture de la cérémonie officielle du Gamou. En effet, Serigne Babacar Sy Mansour a mis les différents candidats à la Présidentielle devant leur responsabilité à préserver la paix en évitant de verser de l’huile sur le feu et en se respectant mutuellement.



«Je m’adresse à tous les partis politiques ici présents qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Je leur dis que c’est dans la paix que se trouve le salut du Sénégal et aujourd’hui, cette paix se trouve entre vos mains», a déclaré le Guide religieux.



Selon Mbaye Sy Mansour d’ajouter que si rien n’est fait, le Sénégal s’achemine tout directement vers des lendemains sombres dont personne ne peut mesurer les répercussions. C’est dans ce sens qu’il a appelé aussi bien les populations que les chefs religieux à lancer des appels et à prier pour que cette paix perdure.



Mettant tout le monde dans le même sac, le chef de la communauté Tidianes a vivement déploré les insanités proférées par les uns et les autres tout en relevant qu’il ne les a jamais entendues de la bouche du chef de l’Etat.