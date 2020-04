Togo: ​des membres du corps médical contaminés au Covid-19

Des membres du corps médical sont contaminés au Covid-19, dans l’exercice de leur fonction au Togo selon une information rendue publique par leur syndicat de tutelle.



Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT), a tenu ce mardi une conférence de presse pour faire part de leur inquiétude.



Il s’agit, dans les détails, de trois (03) médecins et d’une (01) infirmière. A en croire le Secrétaire Général dudit syndicat, Dr Gilbert Tsolenyanu et les siens, ces agents ont été infectés dans l’exercice de leur métier.



L’information était déjà éventée lundi par le Président-Fondateur de l’ONG Aimes-Afrique, dans un message de sensibilisation.



Ces quatre (04) agents sont les premiers cas de contamination annoncés au sein du personnel soignant au Togo.



Officiellement, le nombre de personnes infectées dénombré dans ce pays se chiffre à trente-quatre (34). Parmi ces cas, dix (10) malades ont été guéris, un (01) est décédé et les vingt-trois (23) autres sont encore sous traitement.