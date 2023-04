Toko Ekambi solde ses comptes avec les dirigeants et supporters de Lyon: « ce ne sont pas des hommes »

Prêté sans option d'achat au Stade rennais par l'OL, Karl Toko-Ekambi s'est longuement confié pour So Foot sur son aventure difficile dans le Rhône, notamment à cause des critiques dont il a fait l'objet. Régulièrement pris pour cible par les supporters, pas soutenu par son ex-club, KTE se lâche dans un interview au vitriol dont certains extraits ont été repris par RMC Sport.



« Les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés à Lyon, c’est tout », estime-t-il.



Avant de poursuivre: « On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans [...] Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit 'dégagez'. Quand certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. Ça montre qu’ils sont contre moi, comme les supporters. Et ce n’est pas bon pour le club ».



Des déclarations qui vont faire couler beaucoup d’encre et de salive du côté de l’Olympique Lyonnais.