Touba : incendie au marché Ocas, des centaines de cantines en feu

Un incendie s’est déclaré au marché Ocass de Touba, à près de 200 km de Dakar, un peu après 22 heures. Les flammes se sont très vite emparées des cantines qui bordent la zone appelée « marché fraude ». Plusieurs d’entre elles sont en train d’être consumées irrémédiablement.



Les sapeurs pompiers s’attellent à sauver ce qui peut encore l’être. Mais malheureusement, ils ont peiné à accéder à la zone touchée à cause de l'obstruction des voies par les étals et autres tables de vendeurs à la sauvette.



Les propriétaires des commerces et les populations riveraines ont déjà envahi le marché, histoire de prêter main forte aux soldats du feu.