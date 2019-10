Touba: le Khalife général des Mourides demande à la jeunesse de retourner vers l’éducation religieuse

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a demandé vendredi à Touba, ville située à près de 200 km de Dakar, à la jeunesse sénégalaise de retourner vers l’éducation religieuse, lors de la cérémonie de clôture du Grand Magal.



«On constate beaucoup de dérives chez les jeunes. Et tout ça est dû à l’absence d’une éducation religieuse. Je demande à la jeunesse de retourner à la base afin d’avoir un comportement responsable», a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre, son porte-parole.



Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a pris part à cette cérémonie avec sa délégation composée notamment les ministres Matar Bâ (Sports), Dame Diop (Emploi, Formation professionnelle et Artisanat), des députés, des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Plusieurs ambassadeurs accrédités au Sénégal ont également assisté à cette cérémonie, dont ceux de l’Algérie, du Burkina, du Cap-Vert, des Comores, de Cuba, du Pakistan, du Maroc, du Soudan, entre autres pays.



Des milliers de fidèles mourides du Sénégal et d’autres pays ont célébré jeudi à Touba (centre) le Magal, qui est une cérémonie de commémoration du retour en l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme, l’une des principales confréries musulmanes sénégalaises.