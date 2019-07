Tourisme: la Sapco décidé à explorer et exploitée les potentialités de la région de Louga

Avec sa cote maritime longue de 50 km, la région de Louga regorge d’importantes potentialités touristiques jusque-là non exploitées et non explorées à grande échelle… C’est du moins la conviction du directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des cotes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO). Me Aliou Sow faisait jeudi dernier un exposé à Louga au cours d’un comité régional de

développement (CRD) consacré au développement touristique de la région. Une réunion qui a servi de prétexte pour échanger avec les autorités administratives locales, les élus territoriaux et les acteurs et professionnels du secteur.



En effet, la côte maritime de Louga qui s’étend sur le long du littoral des Niayes de Lompoul à Potou en passant par Thieppe dispose d’un potentiel touristique qui peut faire émerger ce secteur dans cette zone. C’est pourquoi la Sapcon compte, selon son directeur général, réaliser dans cette partie maritime de la région un projet d’aménagement, de développement et de promotion touristique. Un projet qui sera mis en œuvre dans les communes de Tieppe, Potou et Lompoul mais aussi à Keur Momar Sarr.

Le tout pour un coût global de 41 milliards de francs CFA d’ici à l’an 2022. C’est ainsi que 500 ha seront aménagés à Potou pour la construction d’un hôtel de 1000 chambres tandis que, dans la

zone de Keur Momar Sarr, la Sapco prévoit de construire des campements qui aideront à évaluer les potentialités touristiques de la localité. La société envisage, par ailleurs, de restructurer des hôtels et campements à Lompoul en érigeant une zone touristique sur ses dunes.



Selon l’ancien président du Conseil national de la jeunesse, Me Sow, la région de Louga aura ainsi un

important rôle à jouer dans la politique de développement et de promotion touristique de notre pays. Pour atteindre cet objectif, a-t-il indiqué, la Sapco compte impliquer des investisseurs tant nationaux qu’internationaux en vue de mieux faire émerger des réceptifs hôteliers et des résidences immobilières

dans la région. Me Aliou Sow s’est ensuite félicité de l’adhésion des autorités administratives lo-

cales à ces initiatives de la société. Pour sa part, le gouverneur de la région, El Hadji Bouya Amar, a promis le soutien de l’administration dans la réalisation de ces projets au profit de la région et de ses populations. En tout cas, la réalisation de ces projets par la Sapco permettra, sans nul doute, l’éclosion et l’envol du tourisme dans la région qui compte déjà quelques unités hôtelières.



Le Témoin