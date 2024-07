Tourisme : les Etats-Unis éjectent 100 milliards de FCFA pour la construction d'un Hôtel 5 Etoiles sur le site de l'ancien Hôtel des Almadies

Mary Catherine Phee.

Pour rappel, ce site historique avait abrité au paravent, le célèbre "CLUB MED", racheté au groupe français en 2006. Puis transformé et exploité sous le nom d'HÔTEL DES ALMADIES jusqu'en 2017, date à laquelle il a été remplacé par le complexe SHERATON&ALOFT.

Le groupe sénégalais VACAP S.A. a signé ce mercredi une convention de financement avec la U.S. International Développement Finance Corporation pour la construction d’un hôtel sur le site de l’ancien Hôtel des Almadies. La cérémonie s’est déroulée sous la présence du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre du Tourisme Mountaga Diao, du secrétaire d’État adjoint des Etats-Unis, Kurt Campbell, de l'Ambassadeur des Etats -Unis, Michael Raynor, de la Secrétaire d'État adjointe chargée des Affaires africaines,Selon les autorités, la signature de cette convention de partenariat matérialise la volonté réaffirmée de l’institution américaine U.S d’accompagner le secteur privé sénégalais de Tourisme à travers un financement de 81 millions de dollars Us estimé à environ 50 milliards de FCFA, accordé à un acteur majeur pour un projet total de 16 millions de dollars (environ 100 milliards de francs CFA) pour construire un hôtel SHERATON Luxe 5* de 250 chambres et un hôtel Luxe ALOFT 3* de 150 chambres à Dakar.« La gestion du complexe sera confiée à MARRIOTT, premier groupe hôtelier mondial. Avec un investissement d'une telle ampleur jamais réalisé auparavant au Sénégal, ni même dans la sous-région, il fallait un projet exceptionnel sur ce site exceptionnel. Nous n'avons pas dérogé à cette exigence, quel qu'en soit le coût ou le temps nécessaire, pour doter ce complexe hôtelier de tous les attributs et superlatifs associés aux normes internationales... et bien plus encore... », a déclaré le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell.Le complexe d'affaires Sheraton/Aloft s'étend sur 45 000 m2 construits sur une superficie de 5 hectares (12 acres).SHERATON HÔTEL DAKAR 5 LUXE sera constitué de :: 250 chambres toutes vue mer226 chambres standards24 suitesRepas toute la journéeGrilméditerranéenSalon clubBar du hallAéronaute (Salon à cigares)Bar de la piscineVantage (bar sur le toit)■ InstallationsSpa et remise en forme2 piscines (Famille et Adulte)Club enfants■SourisCentre de conférence (capacité 1000 pax)Salle de bal (capacité 500 pax)Salles de réunion (capacité 50 et 100 pax) Salle de réunion (capacité 20 pax)Jardin (1000 m²)ALOFT HÔTEL DAKAR 3* LUXE■Chambres :150 chambres75 chambres vue mer75 chambres standards■Points de vente F&B (3)• Carburant RE (libre service)• Barre W XYZBar-salon sur le toit■InstallationsAptitude• Piscine■Souris• Salles de réunion (capacité 15 et 30 personnes)■Parkings : 302 places (partagées par les deux hôtels)