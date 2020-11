L’équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal a été accrochée par celle de la Sierra Leone, au Tournoi de l’UFOA/A de football. Compétition qualificative à la prochaine CAN de ladite catégorie. Les « Lionceaux » n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1).



Menés à la 55e, ce vendredi, au stade Lat-Dior, les Lionceaux ont égalisé grâce à Samba Diallo (68e). Un moindre mal pour le pays organisateur qui doit faire mieux mardi prochain contre la Gambie, note nos confrères du Journal de Dakar.



Cette partie a aussi été marquée par la sortie sur blessure de Dramé et Ousseynou Niang, deux anciens de Diambars.



La poule B entre en lice samedi avec les affiches Mali – Guinée Bissau (16h) et Guinée – Mauritanie (19h).