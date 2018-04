Tournoi UFOA : Le Sénégal corrigé par le Mali (1-3)...découvrez tous les résultats

Poule A Rang Pays Points Journées +/- 1 Côte d’Ivoire 3 1 +2 2 Sierra Léone 3 1 +1 3 Guinée Bissau 0 1 -2 4 Libéria 0 1 -1

Poule B Rang Pays Points Journées +/- 1 Mali 3 1 +2 2 Gambie 1 1 0 3 Guinée 1 1 0 4 Sénégal 0 1 -2

Le tournoi de l’UFOA qui se tient au Liberia a débuté ce mardi. Huit équipes scindées en deux poules vont se disputer le trophée. La poule A est composée du pays hôte, le Liberia, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et la Sierra Léone. La poule B regroupe le Sénégal, le Mali, la Gambie et la Guinée Conakry.Lors de la 1journée, dans le groupe A la Côte d’Ivoire a dominé le pays organisateur, le Liberia sur la marque de (3-0) et la Sierra Léone a pris le meilleur sur la Guinée Bissau sur le score (1-2).Dans la poule B, les « Lionceaux » ont raté leur entrée dans cette compétition en perdant devant le Mali (1-3), la Gambie et la Guinée ont fait match (1-1).LibériaCôte d’IvoireGuinée BissauSierra LéoneMaliSénégalGambieGuinée