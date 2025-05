Trafic de drogue à Keur Mbaye Fall : 96 cornets de chanvre indien saisis, deux individus arrêtés

Les forces de police du Commissariat d’arrondissement de Mbao ont démantelé dans la nuit du mardi 6 mai dernier, un réseau de trafic de chanvre indien opérant discrètement dans le quartier Keur Mbaye Fall, dans la banlieue dakaroise. Lors d'une opération coup de poing, 96 cornets de chanvre indien ont été saisis.



Agissant sur la base d’une information anonyme fiable, les policiers ont lancé une intervention aux alentours de 2 heures du matin dans la rue 10, réputée calme en apparence. Leur première interpellation a permis de mettre la main sur un premier suspect, en possession d’un sac de riz multicolore contenant pas moins de 80 cornets de chanvre indien.



Une perquisition à son domicile a également permis de découvrir deux paires de ciseaux, vraisemblablement utilisées pour la préparation des doses.



Peu après, un second individu a été arrêté sur les lieux avec 16 cornets supplémentaires ainsi qu’une somme de 2 000 F Cfa.



Au total, ce sont 96 cornets de chanvre indien qui ont été saisis au cours de cette opération. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent pour identifier et démanteler l’ensemble du réseau criminel.