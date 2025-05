Trafic de drogues à Guinaw Rails : 28 kg de chanvre indien saisis, une personne arrêtée

Une importante saisie de drogue a été réalisée par le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails (dans la banlieue de Dakar) le vendredi 16 mai, aux alentours de 20h30. Les policiers ont mis la main sur 28 kilogrammes de chanvre indien, dissimulés dans un sac, lors d’une perquisition au domicile d’un suspect activement recherché pour « trafic international, offre et cession de drogue. »



D’après le communiqué de la Police nationale parvenu à PressAfrik, l’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel évoquant l’existence d’un réseau de trafic actif vers l’arrêt TER de Dalifort. »

Dans un premier temps, le suspect a été arrêté en possession de 5 cornets de chanvre indien. L’enquête s’est poursuivie avec la perquisition de sa chambre, qui a permis de découvrir les 28 kg de chanvre indien, soigneusement dissimulés, ainsi que deux paires de ciseaux, deux couteaux, un plateau et du papier, des outils destinés à la confection de cornets de drogue.





Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que la drogue a été consignée au poste de police pour les besoins de l’enquête. La Police nationale a indiqué que « les investigations se poursuivent afin de démanteler entièrement le réseau et d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire. »