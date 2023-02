Trafic de "volet" : un Sénégalais et 4 Gambiens arrêtés

La chasse aux trafiquants du "volet", une drogue très prisée par les jeunes, lancée par l’ ’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Fatick (ouest) porte ses fruits. Cinq (5) individus dont le cerveau de la bande ont été interpelés. Il s’agit d’un Sénégalais et de 4 Gambiens.



En effet, l'opérations menées en 3 séquences ont permis la saisie de 761 pilules d’ecstasy communément appelées « volet » et conduit à l’arrestation du cerveau « Pa Ouz ».



Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, rapporte que d’abord, le 3 février dernier, à Karang, la fouille des effets personnels d’O. Cissé, de nationalité sénégalaise, et se disant agent de sécurité domicilié à Yeumbeul, a permis de découvrir, dans sa sacoche, 4 cornets de chanvre indien. L’homme avait aussi dissimulé un sachet contenant 60 pilules de « volet » dans son anus.



Lors de son interrogation, le mis en cause a balancé son complice. Il s’agit de O.Camara établi en Gambie. Ce dernier sera arrêté 2 jours plus tard en possession de 195 pilules « volet » cachés dans des pots de chips.



Il a révélé aux policiers enquêteurs avoir été payé pour livrer la marchandise.

Ensuite, le 6 février, un autre présumé trafiquant, du nom de L. Cissé est tombé dans le piège tendu par les limiers avec la complicité de O. Camara. Il sera découvert 293 pilules « volet » cachées dans son caleçon.



Deux autres ressortissants gambiens : O. Diop dit « Pa Ouz » et A. Bousso, ont été cueillis dans le cadre de l’enquête de l’Ocrtis. Le premier dissimulait 114 pilules dans son sac à dos et la seconde 99 autres dans son slip.



Le " Volet ", appellation usuelle en vogue, est un comprimé coloré avec des formes estampées.