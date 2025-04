Transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa : Amadou Sall, fils de l'ancien président, convoqué le 7 mai devant le PJF

Les convocations devant le Pool judiciaire financier (Pjf) se poursuivent. Après la poursuite et auditions de plusieurs responsables politiques de l'ancien régime et hommes d'affaires dans le cadre des transactions suspectes de 125 milliards de Fcfa, c'est autour de Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, de répondre à une convocation du parquet financier le 7 mai prochain.



Selon L'Observateur, il devra s'expliquer sur des transactions de dix (10) milliards de F Cfa, révélées dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des infractions financières (Centif).



Dans son réquisitoire introductif, le parquet financier a demandé un mandat de dépôt contre huit (8) personnes et X. Tahirou Sarr et Farba Ngom, poursuivis respectivement comme auteur principal et complice dans le cadre de l'enquête, sont en détention préventive. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et détournement de deniers publics.



Dans ce même dossier, le fils de l'ancien président Macky Sall sera interrogé sur des transactions suspectes de 10 milliards de F Cfa. Selon le journal, une partie de cette argent a transité dans le compte de l société Woodrose Investment Ltd logé à la Banque Nsia et géré par la dame Ndèye Seynabou Ndiaye, visée aussi dans le réquisitoire introductif du Parquet.